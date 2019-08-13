Возобновление поставок воды в Крым: у Зеленского расставили точки над "і"

Украина прекратила поставки воды по Северо-Крымскому каналу / УНИАН

Постоянный представитель президента в Автономной республике Крым Антон Кориневич прокомментировал ситуацию вокруг призывов о возобновлении поставок Украиной днепровской воды на аннексированный полуостров.

Он напомнил, что Украина перекрыла не русло Днепра, а технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины, и на это она имеет полное право.

"Река Днепр не течет по территории Крыма. Украина перекрыла не русло Днепра, а технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины, и на это она имеет полное право", - подчеркнул он в Facebook.

Украинский чиновник отметил, что Крым является территорией Украины, поэтому Россия не может ставить в межгосударственных отношениях вопросов, связанных с Крымом. Вопросы, связанные с Крымом, может ставить только государство-суверен, то есть Украина.

Читайте такжеПоставка воды в Крым: Чубаров призвал природные ресурсы на помощь в борьбе с РФ"По всем подсчетам пресной воды в Крыму для потребностей населения хватает. В целом, именно государство-оккупант должно отвечать за обеспечение оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами", - подчеркнул Кориневич.

Постпред президента в АР Крым считает, что все претензии государства-оккупанта не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы.

Напомним, накануне постоянный представитель аннексированного Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что российские власти полуострова намерены обратиться к руководству России с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной относительно пропуска на полуостров вод реки Днепр.

Кроме того, в Госдуме предложили Украине "взаимовыгодный" договор относительно возобновления поставок воды в Крым.