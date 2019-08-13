Вернуть воду в Крым: Россия предложила Киеву "взаимовыгодный" договор

Северо-Крымский канал. РФ предлагает Киеву подписать договор / УНИАН

Возвращение воды в аннексированный Россией Крым выгодно не только жителям полуострова, но и властям Украины, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

Шеремет подчеркнул, что за последние годы власти Крыма смогли приспособиться к условиям, создавшимся после перекрытия Северо-Крымского канала Киевом, однако Украине и России всё же стоит обсудить данный вопрос.

Депутат заявил, что с точки зрения экономики Украине также было бы выгодно поднять тему возобновления подачи воды по каналу, так как перекрытие водоснабжения привело к заболачиванию земель в Херсонской области.

"Нужно садиться за стол переговоров и решать этот вопрос исходя из взаимовыгодных позиций, заключив соответствующее межгосударственное соглашение. Мы надеемся на здравомыслие нового президента Украины Владимира Зеленского", — отметил Шеремет, передает РИА Новости.

Читайте такжеЭксперт раскрыл опасный план Путина по решению проблемы с водой в КрымуТакже депутат Госдумы обратил внимание на то, что бывший президент Украины Петр Порошенко не был заинтересован в данном вопросе, так как "кроме антироссийской риторики, ему не было интересно больше ничего".

Напомним, ранее сообщалось, в Крыму хотят заставить Украину вернуть воду на полуостров. Пророссийская власть Крыма готовит обращение к российскому руководству с просьбой инициировать переговоры с Украиной относительно обеспечения аннексированного РФ полуострова питьевой водой. С таким докладом выступил постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов на заседании совета по улучшению инвестиционного климата.

Представители Крыма хотят, чтобы Россия договорилась с Украиной о пропуске на полуостров реки.