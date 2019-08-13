Эксперт объяснил, почему Украина не возобновит подачу воды в захваченный Крым

13 августа 2019, 17:52

В Крыму оккупанты незаконно бурят очень глубокие скважины, отметил экс-первый заместитель постпреда президента Украины на полуострове.

Поставки воды в Крым - Киев не возобновит подачу воды в подконтрольный России Крым, полагает эксперт
Киев не возобновит подачу воды в подконтрольный России Крым, полагает эксперт / Reuters

Власти Украины не возобновят подачу воды в захваченный Россией Крым, поскольку отказ от водоснабжения полуострова является рычагом давления на агрессора для освобождения полуострова.

Киев должен давить на РФ, чтобы Крым был непосильным бременем для российских властей, рассказал бывший первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов в эфире ObozTV.

По словам собеседника, если наша страна возобновит подачу воды в Крым, то будет содействовать оккупационному режиму.

Эксперт отметил, что сейчас на полуострове оккупанты незаконно бурят очень глубокие скважины, происходит засоление почв, а со временем обострится вопрос водоснабжением для личного пользования крымчан.

"Мы должны давить, чтобы Крым был непосильным бременем для России. А потом они его освободят. Такой рычаг, как перекрытие канала, должен работать для освобождения территорий...", - заявил Гданов.

Читайте такжеВозобновление поставок воды в Крым: у Зеленского расставили точки над "і"Ранее так называемый "постпред Крыма" при российском президенте Владимире Путине Георгий Мурадов говорил, что "крымские власти" готовят обращение к российскому руководству с просьбой инициировать переговоры с Киевом насчет обеспечения полуострова питьевой водой.

Напомним, до захвата Крыма Россией Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде. В Крым вода поступала из Днепра по Северо-Крымскому каналу. После захвата полуострова Киев устроил Крыму водную блокаду - прекратил подачу воды.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

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