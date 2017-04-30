Украина перекрыла воду в оккупированный Крым: опубликованы фото и видео

30 апреля 2017, 10:45

Плотина возведена на административной границе с полуостровом

  • Украина перекрыла воду в оккупированный Крым: опубликованы фото и видео
  • Украина перекрыла воду в оккупированный Крым: опубликованы фото и видео khersonline.net

На Северо-Крымском канале Украина возвела новую дамбу, которая перекрыла водоснабжение оккупированного Крыма.

Данная плотина возведена на административной границе с полуостровом. Отмечается, что сэкономленная вода из Каховского водохранилища должна орошать земли юга Херсонской области, сообщает ТСН.

Если бы канал перекрыли за несколько десятков километров до админграницы, где есть последняя стационарная дамба, фермы южнее оказались бы под угрозой засухи. Поэтому воду туда пускали под меньшим давлением, а фермеры своими силами возвели дамбу из мешков с песком. Теперь же найдено не временное, а полноценное решение проблемы, которое позволит выращивать рис и пшеницу.

"Теперь у нас есть уверенность в завтрашнем дне", - пояснил фермер Юрий Дудченко.

Строительство дамбы, которую возвели за год, обошлось в 35 млн грн. По словам специалистов, работы по обустройству плотины будут продолжаться.

"Первый этап завершен. Продолжение —  это создание инфраструктуры. Лебедки, дежурные помещения, охрана", — сказал главный инженер управления Северо-Крымского канала Владимир Оберемок.

На плотине установлена заслонка, которую в любой момент можно открыть. Поэтому, когда Крым вернется в состав Украины, водой наполнится еще 300 км.

Стоит отметить, что на Херсонщине на 91-м километре Северо-Крымского канала, вблизи административной границы области с аннексированным Крымом, Государственным агентством водных ресурсов Украины в мае 2014 года была построена временная дамба, которая стала водомерным порогом для учета количества днепровской воды, поставляемой каналом. Эта дамба обеспечила бесперебойную подачу воды по Северо-Крымскому каналу для потребностей рисосеющих предприятий Каланчакского района.

В 2015 году на 107-м километре канала возле админграницв с Крымом было начато строительство постоянной стационарной капитальной дамбы, которая обеспечит увеличение на Херсонщине площади орошаемых земель на 7 тыс. гектаров.

фото: khersonline.net; видео: ТСН

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Крым граница дамба Хкрсонщина
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