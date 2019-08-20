Трамп захотел вернуть Россию в "большую восьмерку"

Дональд Трамп решил возродить "большую восьмерку" / Reuters

20 августа, во вторник, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Россию следует вернуть в G8, откуда ее выгнали после незаконной аннексии украинского Крыма.

"Мы говорим о России, потому что я был на многочисленных встречах G7. Я думаю, что куда более уместно было бы иметь Россию (в" Большой восьмерке" - ред.)," - сказал президент США журналистам во время встречи в Овальном кабинете с президентом Румынии.

Трамп уточнил, что Обама исключил президента России из группы, "потому что его перехитрили".

Президент США добавил, что, безусловно, поддержал бы предложение о том, чтобы вернуть президента Путина к переговорам G7, передает Европейская правда со ссылкой на издание The Hill.

К слову, заявление Трампа во вторник сделал за несколько дней до того, как он отправится во Францию ​​на ежегодную встречу G7, на которой также будут лидеры Франции, Италии, Канады, Великобритании, Японии и Германии.

Читайте такжеРоссию исключили из "Большой восьмерки"Напомним, Дональд Трамп сделал подобное заявление перед последним саммитом G7 в июне 2018 года.

"Нравится вам это или нет, и это может быть не правильно с политической точки зрения, но у нас есть мир, которым нужно управлять", - сказал тогда Трамп.

Также напомним, после слов Трампа, в июне 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил, что трудно вернуться туда, откуда и не уходил.

"Что касается возврата России в "восьмерку", мы из нее не выходили. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть, у нас, в Москве", — заявил Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров на саммите ШОС в Китае.