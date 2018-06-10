Путин дал неожиданный ответ на предложение Трампа вернуть Россию в G8

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа вернуть Россию в состав G8.

Трудно вернуться туда, откуда и не уходил, по-видимому, считает российский лидер.

"Что касается возврата России в "восьмерку", мы из нее не выходили. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть, у нас, в Москве", — заявил он во время пресс-конференции по итогам переговоров на саммите ШОС в Китае, пишет RT.

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Путин подчеркнул, что "по паритету покупательной способности, это данные МВФ, страны Шанхайской организации сотрудничества уже больше, чем страны "семерки".

Напомним, американский сенатор-республиканец, председатель комитета по вопросам вооруженных сил Джон Маккейн рассказал, как США аукаются слова Трампа о возвращении России в G8. Путин решил сделать РФ недостойной членства в "Большой восьмерке", когда вторгся в Украину, отметил сенатор.

Ранее сообщалось, что в канадском Квебеке прошла встреча глав стран "Большой семерки" (США, Германия, Канада, Великобритания, Франция, Япония и Италия), лидеры государств заявили, что условия, необходимые для возвращения РФ к переговорам в формате G8, еще не достигнуты. Напомним, встречи в формате G8 были приостановлены в 2014-м из-за агрессии РФ в отношении Украины.