В США допустили вероятность возвращения РФ в "Большую восьмерку" без возвращения Крыма Украине

Президент США Дональд Трамп уверен, что возвращение России в мировое сообщество - это неизбежность, и считает, что в этом ей могут помочь "компромиссы"; возвращение РФ к клубу промышленно развитых демократий G8 может произойти без возвращения Крыма Украине, заявил государственный секретарь США Майк Помпео,

Как передает информационное агентство AP News, комментарии Помпео прозвучали на фоне того, как советник Трампа по национальной безопасности встречался в Москве к Путиным, чтобы договориться о встрече двух президентов, а после заявлял, что США не признает аннексии Крыма Россией.

Впрочем, Помпео подчеркнул, что в этом случае позиция США остается действительно неизменной - но этот вопрос обязательно станет темой для обсуждения на встрече.

"Президент глубоко убежден, что участие России в этих важных геостратегических беседах неизбежно", - сказал Помпео.

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Напомним, глава США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин встретятся в Хельсинки, встреча состоится 16 июля.

Ранее австрийская газета Kronen Zeitung сообщила, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 июля в столице Австрии Вене. Однако эта информация не подтвердилась.