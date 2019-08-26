Трамп поспорил с лидерами G7 из-за России - The Guardian

Дональд Трамп настаивает на возвращении России в G7 / Лига

Президент США Дональд Трамп конфликтовал с коллегами по Большой семерке на саммите во Франции, поскольку требовал возвращения в G7 России.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на дипломатические источники, спор состоялся 24 августа на ужине по случаю официального открытия мероприятия.

Уточняется, что Трамп требовал возвращения России, однако лидеры стран его не поддержали. На стороне главы Белого дома был лишь отправляющийся в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте. При этом во время беседы премьер Японии Синдзо Абэ сохранял нейтралитет.

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"На этом моменте обстановка начала накаляться, если не сказать больше. Большинство лидеров настаивали на том, чтобы G7 оставалась сообществом либеральных демократий, и поэтому они сказали Трампу, что нельзя позволить вернуться президенту Путину, который не соответствует этому", - рассказал европейский дипломат.

Американский лидер настаивал, что присутствие России необходимо для конструктивного обсуждения вопросов Ирана, Сирии и КНДР.

Напомним, ранее глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что будет инициировать приглашение Украины на следующий саммит Большой семерки. Он считает, что причины, по которым Россию выгнали из G7, все еще актуальны.