Вместо России: Туск предлагает пригласить на саммит G7 Украину

Политик акцентировал на том, что причины, по которым Россию выгнали из G7, все еще актуальны.
Глава Европейского совета Дональд Туск будет инициировать приглашение Украины на следующий саммит Большой семерки (G7). Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции перед началом саммита в Биаррице во Франции.
Европейский политик акцентировал на том, что причины, по которым Россию выгнали из G7, все еще актуальны.
"Если уж речь идет о повторном приглашении России, то я скажу, что причины, по которым приглашение РФ было отозвано в 2014 году, все еще актуальны. Сегодня я постараюсь убедить своих собеседников, что лучше пригласить Украину в качестве гостя на следующий саммит G7", - заявил Туск.
Напомним, 24 августа лидеры стран Большой семерки (G7) собрались на саммит в городе Биарриц на юго-западе Франции.
20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Россию следует вернуть в Большую восьмерку (G8). Позже во время телефонного разговора президенты США и Франции – Дональд Трамп и Эммануэль Макрон – договорились, что в 2020 году Россию пригласят к участию в саммите стран Большой семерки (G7), откуда ее выгнали после незаконной аннексии украинского Крыма.
В свою очередь, Россия назвала свои условия для возвращения в Большую восьмерку. В Кремле боятся ловушки "семь против одного".
Официальный представитель немецкого правительства Штефан Зайберт заявил, что Россия сможет вернуться в Большую восьмерку лишь после деоккупации Донбасса и возвращения Крыма Украине.
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс конференции в Берлине 21 августа сошлись во мнении, что возвращение России в Большую восьмерку было бы преждевременным.