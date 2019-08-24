Вместо России: Туск предлагает пригласить на саммит G7 Украину

Дональд Туск обсудит свою идею с коллегами в Биаррице/ Открытые источники

Глава Европейского совета Дональд Туск будет инициировать приглашение Украины на следующий саммит Большой семерки (G7). Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции перед началом саммита в Биаррице во Франции.

Европейский политик акцентировал на том, что причины, по которым Россию выгнали из G7, все еще актуальны.

"Если уж речь идет о повторном приглашении России, то я скажу, что причины, по которым приглашение РФ было отозвано в 2014 году, все еще актуальны. Сегодня я постараюсь убедить своих собеседников, что лучше пригласить Украину в качестве гостя на следующий саммит G7", - заявил Туск.

Напомним, 24 августа лидеры стран Большой семерки (G7) собрались на саммит в городе Биарриц на юго-западе Франции.

20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Россию следует вернуть в Большую восьмерку (G8). Позже во время телефонного разговора президенты США и Франции – Дональд Трамп и Эммануэль Макрон – договорились, что в 2020 году Россию пригласят к участию в саммите стран Большой семерки (G7), откуда ее выгнали после незаконной аннексии украинского Крыма.

В свою очередь, Россия назвала свои условия для возвращения в Большую восьмерку. В Кремле боятся ловушки "семь против одного".

Официальный представитель немецкого правительства Штефан Зайберт заявил, что Россия сможет вернуться в Большую восьмерку лишь после деоккупации Донбасса и возвращения Крыма Украине.

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс конференции в Берлине 21 августа сошлись во мнении, что возвращение России в Большую восьмерку было бы преждевременным.