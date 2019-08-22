Нет России в G8: Зеленский позвонил Туску

Туск и Зеленский обсудили Россию в G8 / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Дональдом Туском, обсудив попытки России восстановиться в G8.

"Владимир Зеленский призвал Европейский Союз выявить решительную позицию о невозможности возвращения РФ к G8 без устранения причин, по которым Россию с нее была в свое время исключена, — оккупации Крыма и агрессия на Донбассе", - сообщает пресс-служба главы государства.

Туск в рамках телефонной беседы заверил, что позиция ЕС остается неизменной и европейские партнеры по-прежнему солидарны с Украиной.

"Дональд Туск заверил украинского лидера в неизменности общей позиции ЕС по солидарности с Украиной и пообещал, что будет отстаивать такую позицию во время саммита G7 24-26 августа во Франции", — указано в сообщении.

Также Зеленский направил всем лидерам стран G7 отдельные письменные обращения о недопущении России в сообщество государств-лидеров.

Напомним, Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, в котором обсудили невозможность возвращения России в Большую семерку.

Во время телефонного разговора президенты США и Франции – Дональд Трамп и Эммануэль Макрон – договорились, что в 2020 году Россию пригласят к участию в саммите стран Большой семерки (G7), откуда ее выгнали после незаконной аннексии украинского Крыма.

20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Россию следует вернуть в Большую восьмерку (G8).

Позднее руководитель международного комитета Совета Федерации России Константин Косачев назвал условия, при которых Россия вернется в Большую семерку.

Также Зеленский назвал условия возвращения России в G8. Затем Зеленский и Джонсон по телефону обсудили перспективу возвращения России в G7.