Президент Зеленский назвал условия возвращения России в G8

Зеленский прокомментировал возможное возвращение РФ в G8/ president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что возвращение России в Большую восьмерку возможно только при условии деоккупации Крыма, прекращения боевых действий на Донбассе и освобождения украинских политзаключенных и моряков.

"С марта 2014 года, после приостановления участия России в G8, ничего не изменилось. Украинский Крым оккупирован, украинский Донбасс до сих пор страдает от войны", - написал глава государства в Facebook.

"Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии", - добавил Зеленский.

Также президент поблагодарил страны, которые "последовательно поддерживают Украину в отстаивании нашей территориальной целостности и суверенитета".

Напомним, 20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Россию следует вернуть в Большую восьмерку (G8).

Позже во время телефонного разговора президенты США и Франции – Дональд Трамп и Эммануэль Макрон – договорились, что в 2020 году Россию пригласят к участию в саммите стран Большой семерки (G7), откуда ее выгнали после незаконной аннексии украинского Крыма.

Читайте такжеВозврат РФ в G8: Украина не может рассчитывать на бесконечную поддержку ЗападаВ свою очередь, Россия назвала свои условия для возвращения в Большую восьмерку. В Кремле боятся ловушки "семь против одного".

Официальный представитель немецкого правительства Штефан Зайберт заявил, что Россия сможет вернуться в Большую восьмерку лишь после деоккупации Донбасса и возвращения Крыма Украине.

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс конференции в Берлине 21 августа сошлись во мнении, что возвращение России в Большую восьмерку было бы преждевременным.

Как известно, в состав G7 входят семь стран: США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония.