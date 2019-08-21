Россия назвала свои условия для возвращения в Большую семерку

РФ предлагает расширить формат G7 до G10 / Фото: Reuters

Россия согласна вернуться в Большую семерку (G7), "протащив" вместе с собой Индию и Китай. Об этом заявил глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев.

"На мой взгляд, возвращения России в "семерку" имело бы смысл только в том случае, если удастся избежать ловушки "семь против одного". А для этого необходимо взглянуть на ситуацию шире. Что если предложить подумать о более решительную модернизацию данного формата за счет присоединения к нему также наших китайских и индийских партнеров?", - цитируют Косачева российские СМИ.

По мнению сенатора, с учетом масштабов экономик и влияния на мировую политику Китай и Индию стоит подключить к этому формату, но эти страны в G7 никогда и не приглашали.

Напомним, во время телефонного разговора президенты США и Франции – Дональд Трамп и Эммануэль Макрон – договорились, что в 2020 году Россию пригласят к участию в саммите стран Большой семерки (G7), откуда ее выгнали после незаконной аннексии украинского Крыма.

20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Россию следует вернуть в Большую восьмерку (G8).