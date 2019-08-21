Камбэк России в G8: Меркель и Джонсон заняли консолидированную позицию

Меркель и Джонсов пока не видят причин для возвращения Pоссии в G8 / Reuters

21 августа, в среду, канцлер Германии Ангела Меркель, которая ранее обвинила Россию в развале ракетного договора с США, напомнила, что РФ отстранили от формата G8 по "определённым причинам".

По её словам, есть "лёгкое движение в реализации минского процесса" по Донбассу.

При этом она добавила, что "если бы мы реально продвинулись вперёд, то была бы новая ситуация".

"По состоянию на сегодняшний день должна сказать, что мы продвинулись ещё не так далеко, чтобы я могла бы сказать, что тех самых причин, датированных 2014 годом, больше нет", — цитирует ТАСС канцлера ФРГ.

Читайте также"Россия уйдет из Крыма": Сеть подорвала новость о возвращении РФ в G8В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который ранее по телефону поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил, что доводы в пользу возвращения России в G8 "предстоит найти".

Джонсон подчеркнул, что учитывает инцидент с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, "продолжающуюся нестабильность, военные действия на Украине, провокации, которые Россия осуществляет не только на Украине, но ещё много где".

"Я должен сказать, что я полностью согласен с канцлером Меркель и считаю, что доводы в пользу возвращения России в G7 ещё только предстоит найти", — заявил британский премьер.

Напомним:

21 августа пресс-секретарь российского президента и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отнесся к идее возрождения формата G8 настороженно.

"Там много других членов Восьмерки. Мы знаем о настроениях двоих (имеются в виду глава США Трамп и лидер Франции Эммануэль Макрон – ред.). Нужно узнать о настроениях остальных членов", — заявил Песков.

21 августа глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев зявил, что Россия согласна вернуться в Большую семерку (G7), "протащив" вместе с собой Индию и Китай.

"На мой взгляд, возвращения России в "семерку" имело бы смысл только в том случае, если удастся избежать ловушки "семь против одного". А для этого необходимо взглянуть на ситуацию шире. Что если предложить подумать о более решительную модернизацию данного формата за счет присоединения к нему также наших китайских и индийских партнеров?", - цитируют Косачева российские СМИ.

20 августа Трамп заявил, что Россию следует вернуть в Большую семерку. Он считает, что Обама исключил президента России из группы, "потому что его перехитрили".

Также Трамп сделал подобное заявление и перед последним саммитом G7 в июне 2018 года.

"Нравится вам это или нет, и это может быть не правильно с политической точки зрения, но у нас есть мир, которым нужно управлять", – заявил тогда Трамп.