Звонок в Лондон: Зеленский поговорил по телефону с Джонсоном - детали беседы

Владимир Зеленский / Фото Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном режиме провел разговор с британским премьером Борисом Джонсоном.

Соответствующее сообщение в понедельник, 5 августа, опубликовали представители пресс-службы Офиса президента.

По их словам, Владимир Зеленский в первую очередь поздравил Бориса Джонсона с убедительной победой на выборах лидера Консервативной партии, которая сейчас является правящей в Великобритании.

Президент Украины также поблагодарил правительство Соединенного Королевства за неизменную позицию в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также помощь официальному Киеву в проведении реформ и усилении обороноспособности.

Борис Джонсон / Reuters

Напомним, Борис Джонсон 24 июля сменил на посту главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.