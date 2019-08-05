Звонок в Лондон: Зеленский поговорил по телефону с Джонсоном - детали беседы

Борис Джонсон стал еще одним главой крупной мировой державы - после президента США Дональда Трампа - с которым поговорил Владимир Зеленский по телефону.
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном режиме провел разговор с британским премьером Борисом Джонсоном.
Соответствующее сообщение в понедельник, 5 августа, опубликовали представители пресс-службы Офиса президента.
По их словам, Владимир Зеленский в первую очередь поздравил Бориса Джонсона с убедительной победой на выборах лидера Консервативной партии, которая сейчас является правящей в Великобритании.
Президент Украины также поблагодарил правительство Соединенного Королевства за неизменную позицию в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также помощь официальному Киеву в проведении реформ и усилении обороноспособности.
Напомним, Борис Джонсон 24 июля сменил на посту главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.