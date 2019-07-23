Официально: Борис Джонсон станет премьер-министром вместо Терезы Мэй

Борис Джонсон / Reuters

Экс-лондонский градоначальник и бывший глава британского Министерства иностранных дел Александр Борис де Пфеффель-Джонсон (более известный под вторым именем) во вторник, 23 июля, был избран новым лидером правящей Консервативной партии и, соответственно, сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра.

Соответствующее сообщение опубликовало авторитетное британское издание The Guardian.

Ожидается, что Джонсон официально станет премьером уже завтра, 24 июля. В борьбе за лидерство в Консервативной партии обошел нынешнего главу британского МИД Джереми Ханта.

Правящей политсиле пришлось проходить через все пертурбации после того, как со всех постов в мае нынешнего года ушла Тереза Мэй − после многомесячной и нещадной критики за то, что она неспособна закончить процедуру "Брекзита" − выхода Великобритании из Европейского союза.