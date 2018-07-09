Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, один из самых непримиримых критиков плана "мягкого Brexit", подал в отставку и покинул свой пост.

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на официальное заявление Даунинг-стрит.

"Сегодня премьер-министр Тереза Мэй приняла отставку Бориса Джонсона с должности министра иностранных дел. О его преемнике будет объявлено в ближайшее время. Премьер-министр благодарит Бориса за его работу", - заявил официальный представитель Даунинг-Стрит.

Джонсон стал вторым министром, покинувшим свой пост на фоне объявления правительством страны деталей плана о выходе из состава ЕС. Джонсон критиковал вариант "мягкого Brexit", который в итоге был одобрен британским правительством. План предусматривает, в частности, сохранение зоны свободной торговли для товаров и разработку упрощенного таможенного порядка с ЕС.

Напомним, ранее по этой же причине - несогласию с политикой "мягкого Brexit" - министр Великобритании по делам выхода из Европейского союза Дэвид Дэвис подал в отставку.

Как ранее сообщалось, британское правительство достигло коллективного соглашения касаемо условий выхода страны из Европейского союза.

Власти Великобритании и чиновники Европейского союза договорились о размере компенсации, которую должен выплатить официальный Лондон официальному Брюсселю после процедуры выхода из ЕС.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально запустила процедуру Brexit.