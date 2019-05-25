Отставка Терезы Мэй: Великобританию ждет период "смуты"

Тереза Мэй покидает пост преьмера / Reuters

Все-таки, заговорщики добились своего. Восстание брекзитеров завершилось успешным взятием резиденции премьер-министра Терезы Мэй. Она уходит в отставку, которая произойдёт 7 июня.

Ещё один британский премьер-консерватор, убившийся о европейский вопрос - после Маргарет Тэтчер, Джона Мэйджора и Дэвида Кэмерона.

Чувство такое, будто бы убивают главного персонажа всех сезонов, но сам сериал продолжают уже без него, делая вид, что всё по-старому. Но я знаю, что нет, мой мир больше не будет прежним без "железной леди 2.0".

После прорыва обороны и капитуляции Даунинг Стрит 10, победители из числа восставших немедленно взялись делить шкуру медведя.

Уже со следующей недели стартуют выборы нового лидера Консервативной партии. Претендентов будет более, чем достаточно, а это значит, что Великобританию ждёт очередной, не менее динамичный замес, уже между самими заговорщиками.

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Период "смуты" откроет новую главу во всём сериале, вскрывая истинные мотивы многих персонажей, доселе не игравших важную роль в этой трагикомичной истории с Brexit.

Как обычно, на свет Божий вышел и бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, всегда появляющийся в самый последний и критический момент, когда ответственности и рисков особенно нет, а урвать можно настоящий куш.

Он - фаворит внутрипартийных выборов, за которым идут экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, министр экологии Майкл Гоув и министр внутренних дел Саджид Джавид. Вообще, в списке более 20 имён, включая недавно ушедшую в отставку Андреа Лэдсом.

Несмотря на то, что уже в следующей серии 7 июня нам придётся распрощаться с одним из самых волевых, изворотливых и невероятно удачливых персонажей, история заиграет новыми красками с началом внутренней "гражданской войны брекзитеров", исход которой определит будущее Консервативного королевства и всего Соединённого Королевства.