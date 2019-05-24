Тереза Мэй объявила о своей отставке

Тереза Мэй заявила об уходе с поста / Reuters

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня.

Соответствующее заявление политик сделала после переговоров с коллегами по политическому объединению.

"Сегодня я объявляю о намерении уйти в отставку с поста лидера Консервативной и юнионистской партии в пятницу, 7 июня", — уточнила она.

При этом она продолжит временно исполнять обязанности премьер-министра, пока ей не найдут замену в партии.