Британский парламент запретил жесткий Brexit

9 апреля 2019, 10:05

Также Палата общин обязала премьер-министра Великобритании Терезу Мэй добиваться отсрочки Brexit.

Brexit, Великобритания, Евросоюз
Brexit, Великобритания, Евросоюз / Reuters

Нижняя палата британского парламента приняла закон, который обязывает премьер-министра Великобритании Терезу Мэй добиваться отсрочки Brexit и запрещает стране выходить из состава ЕС без сделки.

Как сообщает УНИАН, теперь по закону осталось получить только санкцию королевы Елизаветы.

Ранее депутаты британского парламента проголосовали против того, чтобы 29 марта страна вышла из ЕС без соглашения с Брюсселем.

Напомним, 13 марта британский парламент второй раз проголосовал против обновленного соглашения с Европейским Союзом о условиях Brexit.

15 января депутаты Палаты общин первый раз проголосовали против соглашения по выходу страны из Европейского Союза.

Процесс выхода Великобритании из ЕС начался в конце марта 2018 года.

В июне 2016 года в Великобритании прошел референдум по Brexit, победу на нем одержали евроскептики.

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Евросоюз запрет сделка Великобритания Brexit Тереза Мэй
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