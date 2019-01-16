В Британии потерпело провал соглашение Мэй по Brexit

В Евросоюзе заявили, что Соединенное Королевство может бесконтрольно выйти из состава ЕС.
В Британии 15 января депутаты Палаты общин проголосовали против соглашения по выходу страны из Европейского Союза.
Как сообщает ВВС, против предложенного премьером Терезой Мэй документа проголосовали 432 парламентария, за – 202 человека.
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер высказал крайнюю обеспокоенность в связи с решением британского парламента.
"Риск неконтролируемого выхода Соединенного Королевства вырос после сегодняшнего голосования. Мы не хотим этого. Европейская комиссия продолжит свою работу в чрезвычайных обстоятельствах, чтобы обеспечить полную готовность ЕС", - заявил он.
Юнкер заявил, что предложение Мэй было лучшим компромиссным документом и единственным способом обеспечить упорядоченный выход Великобритании из ЕС. Теперь Брюссель требует от Лондона скорейших пояснений своих дальнейших действий.
Лидер лейбористской оппозиции Британии Джереми Корбин заявил, что это крупнейшее поражение правительства в парламенте с 1920-х годов. В парламенте состоится голосование о недоверии правительству Мэй, после которого могут быть назначены новые выборы.
Напомним, процесс выхода Великобритании из ЕС начался в конце марта прошлого года. В июне 2016 года в Великобритании прошел референдум по Brexit, победу на нем одержали евроскептики.
В мае Евросоюз резко увеличил сумму финансовых претензий к Лондону в связи с Brexit - от Британии требуют выплатить до 100 млрд евро.