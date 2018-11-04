СМИ рассказали о секретной сделке Мэй и Евросоюза по Brexit

Brexit / Reuters

Британское издание The Sunday Times сообщило, что окончательные договоренности по сотрудничеству между Лондоном и Европейским Союзом после выхода Великобритании из ЕС фактически достигнуты.

Отмечается, что премьер-министру Терезе Мэй якобы удалось сохранить место Великобритании в Таможенном союзе (ТС) ЕС.

Это соглашение освобождает от обязанности оформлять границу между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, что является одним из самых проблематичных пунктов Brexit для Великобритании - выход из ТС Евросоюза и оформление границы серьезно осложнит жизнь обеим Ирландиям.

Отмечается, что Лондон оставит за собой право выхода из договоренностей - якобы это временная мера, и Британия не останется в Таможенном союзе навсегда.

Уступка Евросоюза заключается в признании за Соединенным Королевством права на контроль товаров не на границе, а "на рынке" - в магазинах.

Процесс выхода Великобритании из ЕС начался в конце марта прошлого года. В июне 2016 года в Великобритании прошел референдум по Brexit, победу на нем одержали евроскептики.

В мае Евросоюз резко увеличил сумму финансовых претензий к Лондону в связи с Brexit - от Британии требуют выплатить до 100 млрд евро.