Британский парламент снова провалил соглашение о Brexit

12 марта 2019, 21:53

Теперь Британии остается выходить из ЕС без соглашения или отсрочить Brexit.

Brexit
Brexit / Reuters

Британский парламент уже второй раз проголосовал против обновленного соглашения с Европейским Союзом о условиях Brexit.

Как сообщает The Guardian, "за" новый план проголосовали 242 депутатов, "против" - 391. Премьер-министр Британии Тереза ​​Мэй заявила, что "глубоко сожалеет" о решении депутатов.

Правительственное соглашение не поддержали лейбористы, а также часть депутатов правящей Консервативной партии и Североирландская Демократическая юнионистская партия.

Внесенные в соглашения изменения касались так называемого "запасного механизма" для ирландской границы и предусматривали создание специального арбитража по решению вопроса границы между Ирландией и Северной Ирландией и подписание новой альтернативной сделки до 2020 года, то есть до конца переходного периода.

Теперь Британии остается выйти из ЕС без соглашения или отсрочить Brexit, который был запланирован на 29 марта.

Напомним, 15 января депутаты Палаты общин первый раз проголосовали против соглашения по выходу страны из Европейского Союза.

Процесс выхода Великобритании из ЕС начался в конце марта 2018 года. В июне 2016 года в Великобритании прошел референдум по Brexit, победу на нем одержали евроскептики.

В мае Евросоюз резко увеличил сумму финансовых претензий к Лондону в связи с Brexit - от Британии требуют выплатить до 100 млрд евро.

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