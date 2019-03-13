Британский парламент не поддержал выход из ЕС без соглашения

Brexit / Reuters

Депутаты британского парламента проголосовали против того, чтобы 29 марта страна вышла из ЕС без соглашения с Брюсселем.

Как сообщает ВВС, это голосование не имеет юридической силы и оно не исключает выхода Великобритании из ЕС. Но это означает, что депутаты теперь могут инициировать голосование о переносе Brexit.

Голосование о переносе Brexit состоится 14 марта, и если оно будет позитивным - и ЕС с этим согласится - Великобритания не покинет ЕС, как планировалось, 29 марта.

Депутаты также отклонили поправку касательно отсрочки выхода Великобритании из ЕС до 22 мая 2019 года с переходным этапом до 2021 года.

Если Великобритания поддержит перенос сроков выхода из ЕС, это решение также должны будут утвердить остальные 27 стран ЕС. Саммит лидеров ЕС запланирован на 21-22 марта.

Напомним, 13 марта британский парламент второй раз проголосовал против обновленного соглашения с Европейским Союзом о условиях Brexit.

15 января депутаты Палаты общин первый раз проголосовали против соглашения по выходу страны из Европейского Союза.

Процесс выхода Великобритании из ЕС начался в конце марта 2018 года. В июне 2016 года в Великобритании прошел референдум по Brexit, победу на нем одержали евроскептики.