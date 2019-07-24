В отличие от Зеленского: Путин поздравил Бориса Джонсона с премьерством

Борис Джонсон и Владимир Путин / Chechenews

Российский лидер Владимир Путин отправил официальную телеграмму с поздравлениями для Бориса Джонсона − после того, как тот занял пост премьер-министра Великобритании.

Соответствующее сообщение в среду, 24 июля, опубликовали представители пресс-службы Кремля. "Интересам наших стран и народов отвечало бы развитие отношений в самых различных сферах", – говорится в тексте подписанной именем Путина телеграммы.

Кроме того, президент РФ, обращаясь к Джонсону, отметил, что развитие отношений между Россией и Великобританией отвечает интересам обеих государств.

Напомним, ранее королева Елизавета II официально назначила Бориса Джонсона новым главой правительства Великобритании. Днем ранее он сменил во главе Консервативной партии Терезу Мэй − предыдущего премьера. Она в мае ушла в отставку на фоне долгой и беспощадной критики − за неспособность завершить процедуру "Брекзита" − выхода Соединенного Королества из Европейского союза. Интересно, что Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украина Владимир Путин поздравлять не стал.