Меркель обвинила Россию в развале ракетного договора с США

Ангела Меркель считает, что Россия виновна в развале ДРСМД / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель высказала убеждение, что Москва виновна в расторжении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Я крайне сожалею о том, что Россия доказуемо нарушила договор о РСМД и таким образом подала повод для окончания этого договора. Таким образом, была утрачена часть системы ограничений вооружений в Европе и во всем мире. Мы будем прилагать все усилия, совместно с нашими партнерами в НАТО, чтобы настаивать на дальнейшем ограничении вооружений, и будем заниматься этим в следующие годы", - цитирует Меркель РИА Новости.

По словам немецкого канцлера, Кремлю следует ожидать "общий ответ" от НАТО за одностороннее расторжение ключевого договора. Меркель подчеркнула, что в данном вопросе Германия будет занимать жесткую позицию, как часть Североатлантического альянса.

Напомним, 3 июля нынешнего года президент РФ Владимир Путин одобрил "заморозку" ракетного договора с США. Позднее в НАТО рассказали, как отобьются от РФ после разрыва ракетного договора. Далее, генсек Альянса Йенс Столтенберг рассказал о том, как намерены поступать члены НАТО после разрыва Путиным ракетного договора.