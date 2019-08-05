Путин рассказал, как Россия поступит после разрыва ракетного договора с США

Владимир Путин / Reuters

Если поступит достоверная информация о том, что США начали производить ракеты средней и меньшей дальности, то Россия будет вынуждена начать разработку аналогичного вооружения.

С таким заявлением в понедельник, 5 августа, выступил президент РФ Владимир Путин.

"В случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет", − цитируют его представители пресс-службы Кремля.

Напомним, 3 июля нынешнего года президент РФ Владимир Путин одобрил "заморозку" ракетного договора с США. Позднее в НАТО рассказали, как отобьются от РФ после разрыва ракетного договора. Далее, генсек Альянса Йенс Столтенберг рассказал о том, как намерены поступать члены НАТО после разрыва Путиным ракетного договора.

