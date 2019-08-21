Трамп снова тянет Россию в G8 – в Кремле ответили

21 августа 2019, 19:52

Россия в своем возвращении в Большую восьмерку, похоже, сомневается больше, чем лидер Америки.

Трамп снова тянет Россию в G8 – в Кремле ответили
Трамп снова тянет Россию в G8 – в Кремле ответили / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп снова взялся за своё: 21 августа он в очередной раз призвал вернуть Россию в G8.

По его мнению, это упростило бы обсуждение ряда вопросов.

"Это (обсуждение вопросов – ред.) было бы гораздо проще, если бы Россия находилась в G7", – заявил сегодня Трамп журналистам.

При этом он не уточнил, какие именно вопросы имеет в виду.

В свою очередь пресс-секретарь российского президента и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отнесся к идее возрождения формата G8 настороженно.

"Там много других членов Восьмерки. Мы знаем о настроениях двоих (имеются в виду глава США Трамп и лидер Франции Эммануэль Макрон – ред.). Нужно узнать о настроениях остальных членов", — заявил Песков.

Причем он уточнил, что на встрече российского лидера Владимира Путина и финляндского президента Саули Ниинисте вопрос возвращения России в G8 не обсуждался.

К слову, свою позицию по этому вопросу уже выразила Германия. ФРГ четко дала понять, что от России требуется вернуть Крым и Донбасс Украине в обмен на возвращение в G8.

Ранее Россия назвала свои условия для возвращения в Большую семерку. В Кремле боятся ловушки "семь против одного".

Напомним, по данным Reuters, возвращение РФ в G8 зависит от ситуации в Украине. Именно украинский вопрос намерены обсудить глава Франции Эммануэль Макрон и американский лидер Дональд Трамп в ходе саммита G7, проведение которого запланировано на 24-26 августа в Биаррице.

Как известно, Россию выгнали из G8 после аннексии украинского Крыма. Однако Трамп не оставляет попыток ее вернуть. Его позицию разделяет Макрон, прикрывая свои интересы заявлениями, что это вроде бы "послужит прогрессу в урегулировании украинского конфликта".

Напомним, 20 августа Трамп заявил, что Россию следует вернуть в  Большую семерку. Он считает, что Обама исключил президента России из группы, "потому что его перехитрили".

Также Трамп сделал подобное заявление и перед последним саммитом G7 в июне 2018 года.

"Нравится вам это или нет, и это может быть не правильно с политической точки зрения, но у нас есть мир, которым нужно управлять", – заявил тогда Трамп.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

 

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Россия Большая семерка Дональд Трамп Большая Восьмерка Дмитрий Песков
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