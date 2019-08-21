Возвращение РФ в G8 зависит от Украины – Reuters

Макрон и Трамп намерены вернуть Россию в G8 – но всё зависит от Украины / Reuters

Возвращение России в состав G8 зависит от развития ситуации в Украине.

Именно украинский вопрос намерены обсудить глава Франции Эммануэль Макрон и американский лидер Дональд Трамп в ходе саммита G7, проведение которого запланировано на 24-26 августа в Биаррице. Напомним, что Макрон хочет, чтобы именно Трамп публично дал толчок к возвращению России.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, Франция приняла к сведению желание США реинтегрировать Россию в "Большую восьмерку" в 2020 году. Но "украинский вопрос имеет решающее значение", и в этой связи "может способствовать прогрессу" восстановления членства России.

Читайте такжеПутин и Макрон решили использовать Зеленского в своих целяхКак известно, Россию исключили из G8 после аннексии украинского Крыма. Однако Трамп давно мечтает о ее возвращении в состав организации. Его позицию разделяет Макрон, прикрывая свои интересы заявлениями, что это вроде бы "послужит прогрессу в урегулировании украинского конфликта".

Напомним, 20 августа Трамп заявил, что Россию следует вернуть в Большую семерку. Он считает, что Обама исключил президента России из группы, "потому что его перехитрили".

Также Трамп сделал подобное заявление и перед последним саммитом G7 в июне 2018 года.

"Нравится вам это или нет, и это может быть не правильно с политической точки зрения, но у нас есть мир, которым нужно управлять", – заявил тогда Трамп.