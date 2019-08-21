Возвращение России в G8 и Украина: Германия поставила ультиматум

21 августа 2019, 15:34

ФРГ четко дала понять, что от РФ требуется вернуть Крым и Донбасс Украине в обмен на возвращение в G8.

Германия потребовала от РФ вернуть Крым и Донбасс в обмен на возвращение в G8
Германия потребовала от РФ вернуть Крым и Донбасс в обмен на возвращение в G8 / GettyImages

Вернуться в Большую восьмерку Россия может лишь после деоккупации Донбасса и возвращения Крыма Украине.

Именно по этим причинам РФ изгнали из объединения. И говорить о ее возвращении, пока не решены эти проблемы – невозможно, пояснил официальный представитель немецкого правительства Штефан Зайберт.

"Обе ситуации (в Крыму и на Донбассе – ред.) сохраняются. Таким образом, решение партнеров по G7 остается в силе. Если устранение этих причин будет возможным, то можно будет говорить и об изменении формата встречи", – цитирует РИА Новости Зайберта.

Читайте такжеТрамп и Макрон договорились вернуть Россию в G7 уже в 2020 году - СМИПри этом Берлин принял к сведению желание главы США Дональда Трампа поднять эту тему на саммите в Биаррице. Так что Германия подготовится к обсуждению этого вопроса.

Ранее Россия назвала свои условия для возвращения в Большую семерку. В Кремле боятся ловушки "семь против одного".

Напомним, по данным Reuters, возвращение РФ в G8 зависит от ситуации в Украине. Именно украинский вопрос намерены обсудить глава Франции Эммануэль Макрон и американский лидер Дональд Трамп в ходе саммита G7, проведение которого запланировано на 24-26 августа в Биаррице.

Как известно, Россию выгнали из G8 после аннексии украинского Крыма. Однако Трамп не оставляет попыток ее вернуть. Его позицию разделяет Макрон, прикрывая свои интересы заявлениями, что это вроде бы "послужит прогрессу в урегулировании украинского конфликта".

Напомним, 20 августа Трамп заявил, что Россию следует вернуть в  Большую семерку. Он считает, что Обама исключил президента России из группы, "потому что его перехитрили".

Также Трамп сделал подобное заявление и перед последним саммитом G7 в июне 2018 года.

"Нравится вам это или нет, и это может быть не правильно с политической точки зрения, но у нас есть мир, которым нужно управлять", – заявил тогда Трамп.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

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Россия Германия Большая семерка Большая Восьмерка аннексия Крыма оккупация Донбасса
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