"Россия уйдет из Крыма": Сеть подорвала новость о возвращении РФ в G8

Макрон и Трамп обсудили возвращение России в Большую семерку / Reuters

Президенты США и Франции – Дональд Трамп и Эммануэль Макрон – договорились в 2020 году пригласить Россию к участию в саммите стран Большой семерки (G7), откуда ее выгнали после незаконной аннексии украинского Крыма. И хотя еще неизвестно, к чему приведет эта инициатива, но в социальных сетях она вызвала бурную реакцию.

Так, народный депутат 8-го созыва Борислав Береза в Facebook сообщил, что приглашение Владимира Путина в Большую восьмерку говорит о смягчении позиции Запада по отношению к России и об ослаблении украинской позиции на международной арене.

"Ведь после наложения санкций на Россию и изгнания ее из многих международных организаций, за аннексию Крыма сейчас происходит откат без каких-либо видимых на то причин", – отметил политик.

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко уверен, что возможное возвращение России в G7 станет поражением для Украины: "Россию могут вернуть в G8 в следующем году. Наверное, наши партнеры оценивают смену власти в Украине как изменение позиции Украины в отношении России. А наша внешняя политика стала пассивной. Возвращение России к G8 без деоккупации Донбасса и деаннексации Крыма станет поражением Украины".

Блогер Роман Шрайк отметил, что возвращение России является "отличной новостью".

"Отличная новость! В следующем году Россия уйдет из Крыма! Ведь ее из G8 выгнали за аннексию. А раз теперь возвращают, то и аннексии конец. Ура! (какой п*здец)", – написал он.

Нардеп Анна Гопко подчеркнула, что страны в G7 являются "самодостаточными и ориентированы на защиту ценностей, демократии, верховенства права".

"Их голос еще не звучал синхронно озвученных предложений Макрона и Трампа. Но способность противодействовать агрессору и политике умиротворения неоднократно подтверждена", – написала политик.

Украинский журналист Юрий Бутусов в Facebook написал, что на фоне сообщений о возвращении России в G8 лучше всего понимается "значение подвига украинских воинов в войне".

"Если бы Россия прошла дальше, и российские войска достигли бы Днепра и Харькова – сейчас бы говорили о мире и G8 все равно, и точно также шли бы переговоры и процесс мирного урегулирования… Если бы украинская армия не дала отпор, и силой оружия не остановила оккупантов, а если бы дрогнули, рассеялись. Если бы не было кому защищать страну – враг бы пошел до конца", – акцентировал он.

Напомним, 20 августа Трамп заявил, что Россию следует вернуть в Большую семерку. Он считает, что Обама исключил президента России из группы, "потому что его перехитрили".

Позже Россия назвала свои условия для возвращения в Большую семерку. В Кремле боятся ловушки "семь против одного".

В свою очередь, спикер российского МИД Мария Захарова назвала заявления глав Франции и США о возвращении России в Большую восьмерку "публично-развлекательными".