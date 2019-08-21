Возвращение РФ в G8: Захарова обвинила Большую семерку в несерьезности / Фото: Reuters

Спикер российского МИД Мария Захарова назвала заявления глав Франции и США о возвращении России в Большую восьмерку "публично-развлекательными".

Москва требует конкретики в этом вопросе. После чего российские власти еще "рассмотрят" вопрос, возвращаться ли им в состав объединения.

"Должны быть сформированы предложения, если они есть, и переданы российской стороне на рассмотрение", — цитирует Захарову радиостанция Говорит Москва.

По ее словам, "если семерка хочет позиционировать себя как серьезный формат", то странам G7 нужно "перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу".

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Напомним, по данным Reuters, возвращение РФ в G8 зависит от ситуации в Украине. Именно украинский вопрос намерены обсудить глава Франции Эммануэль Макрон и американский лидер Дональд Трамп в ходе саммита G7, проведение которого запланировано на 24-26 августа в Биаррице.

Как известно, Россию выгнали из G8 после аннексии украинского Крыма. Однако Трамп не оставляет попыток ее вернуть. Его позицию разделяет Макрон, прикрывая свои интересы заявлениями, что это вроде бы "послужит прогрессу в урегулировании украинского конфликта".

Напомним, 20 августа Трамп заявил, что Россию следует вернуть в Большую семерку. Он считает, что Обама исключил президента России из группы, "потому что его перехитрили".

Также Трамп сделал подобное заявление и перед последним саммитом G7 в июне 2018 года.

"Нравится вам это или нет, и это может быть не правильно с политической точки зрения, но у нас есть мир, которым нужно управлять", – заявил тогда Трамп.