Говорили о России: Зеленский срочно позвонил премьеру Канады

Владимир Зеленский срочно поговорил по телефону с Джастином Трюдо / president.gov.ua

22 августа, в четверг, глава Украинского государства Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, в котором обсудили невозможность возвращения России в Большую семерку.

По информации пресс-службы президента Украины, Зеленский поблагодарил за последовательную позицию Канады в отношении невозможности возвращения России в Большую семерку в условиях агрессии, которая продолжается на Донбассе, и оккупации Крыма.

Глава страны также отметил, что в ситуации, когда и дальше гибнут украинцы, необходимо не возвращать Россию в Семерку, а заставлять ее выполнять свои обязательства.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Трюдо за готовность придерживаться той же принципиальной позиции относительно неприемлемости возвращения РФ в Большую семерку, которую он продемонстрировал еще во время прошлогоднего саммита G7 в Канаде.

Собеседники договорились продолжить обсуждение проблематики противодействия агрессивной политике России и защиты интересов Украины после саммита Большой семерки во Франции.

Напомним, во время телефонного разговора президенты США и Франции – Дональд Трамп и Эммануэль Макрон – договорились, что в 2020 году Россию пригласят к участию в саммите стран Большой семерки (G7), откуда ее выгнали после незаконной аннексии украинского Крыма.

20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Россию следует вернуть в Большую восьмерку (G8).

Позднее руководитель международного комитета Совета Федерации России Константин Косачев назвал условия, при которых Россия вернется в Большую семерку.

Также Зеленский назвал условия возвращения России в G8. Затем Зеленский и Джонсон по телефону обсудили перспективу возвращения России в G7.