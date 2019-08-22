Звонок в Лондон: Джонсон и Зеленский обсудили перспективу возвращения России в G7

Зеленский и Джонсон обсудили перспективу возвращения России в G8 / Офис президента

22 августа, в четверг, глава Украинского государства Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор, в ходе которого обговорили перспективу возвращения России в G8 (Большую семерку).

По информации пресс-службы президента Украины, Зеленский поблагодарил Джонсона за твердую и принципиальную позицию Великобритании в поддержку Украины в свете недавних заявлений о возможности возвращения России в Большую семерку.

Кроме того, в ходе разговора была отмечена невозможность восстановления членства РФ в G7 до тех пор, пока Россия систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность.

Собеседники сошлись во мнении, что в условиях продолжающейся агрессии РФ в Украине, оккупации Крыма и невыполнения Россией Минских договоренностей невозможно вести речь о возвращении РФ на международную площадку, где решаются глобальные проблемы.

Джонсон заверил Зеленского, что подобная четкая позиция будет продемонстрирована в ходе очередного саммита Семерки, который состоится 24-26 августа во Франции.

К тому же, Джонсон пригласил президента Украины посетить Великобританию с официальным визитом.

Глава британского правительства также поздравил Зеленского с Днем Независимости и пожелал успехов и процветания народу Украины.

Первые телефонные переговоры Зеленского и Джонсона состоялись 5 августа - они обсудили отношения между странами после выхода Великобритании из ЕС.

Напомним, Борис Джонсон 24 июля сменил на посту главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.

Ранее Борис Джонсон смолол чушь о "гражданской войне" в Украине.