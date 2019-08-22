Звонок в Лондон: Джонсон и Зеленский обсудили перспективу возвращения России в G7

22 августа 2019, 14:51

Премьер-министр Великобритании заверил, что в нынешних условиях невозможно вести речь о возвращении РФ на международную площадку.

Зеленский
Зеленский и Джонсон обсудили перспективу возвращения России в G8 / Офис президента

22 августа, в четверг, глава Украинского государства Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор, в ходе которого обговорили перспективу возвращения России в G8 (Большую семерку).

По информации пресс-службы президента Украины, Зеленский поблагодарил Джонсона за твердую и принципиальную позицию Великобритании в поддержку Украины в свете недавних заявлений о возможности возвращения России в Большую семерку.

Кроме того, в ходе разговора была отмечена невозможность восстановления членства РФ в G7 до тех пор, пока Россия систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность.

Собеседники сошлись во мнении, что в условиях продолжающейся агрессии РФ в Украине, оккупации Крыма и невыполнения Россией Минских договоренностей невозможно вести речь о возвращении РФ на международную площадку, где решаются глобальные проблемы.

Джонсон заверил Зеленского, что подобная четкая позиция будет продемонстрирована в ходе очередного саммита Семерки, который состоится 24-26 августа во Франции.

К тому же, Джонсон пригласил президента Украины посетить Великобританию с официальным визитом.

Глава британского правительства также поздравил Зеленского с Днем Независимости и пожелал успехов и процветания народу Украины.

Первые телефонные переговоры Зеленского и Джонсона состоялись 5 августа - они обсудили отношения между странами после выхода Великобритании из ЕС.

Напомним, Борис Джонсон 24 июля сменил на посту главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.

Ранее Борис Джонсон смолол чушь о "гражданской войне" в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Владимир Зеленский Великобритания Борис Джонсон телефонный разговор Украина
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:20
Эспаньол - Заря: видео-трансляция матча, подробности
15:18
Есть два плана: Бессмертный спрогнозировал, как будут развиваться Минские переговоры
15:13
Тепло и солнечно: синоптик дала прогноз погоды на День Независимости
14:59
РФ утилизирует захваченную украинскую подлодку Запорожье в Крыму
14:51
Звонок в Лондон: Джонсон и Зеленский обсудили перспективу возвращения России в G7
14:42
У Зеленского рассказали, кто из министров сохранит портфели
14:42
В партии Порошенко объяснили, почему не хотят пост вице-спикера Рады
14:34
Сергей Притула раскрыл глаза украинцам на поступок Anna Maria
14:28
Беспредел в Кропивницком: у СИЗО из автоматов расстреляли адвоката Фото
14:20
Разумков рассказал, сколько Слуга народа хочет высших постов в комитетах Рады
13:59
Всего 12 уголовных дел: в ГБР подтвердили новый допрос Порошенко Видео
13:54
Борис не прав: британский премьер смолол чушь о "гражданской войне" в Украине Видео
13:43
Топ-модель по-украински 3 сезон: фото всех участниц шоу
13:40
Забирают у России будущее: экс-депутат Госдумы объяснил эффект антироссийских санкций
13:35
"Маша с Уралмаша": Геращенко сбила гонор Захаровой, вступившись за Зеленского
13:25
В Слуге народа рассказали об аппетитах к парламентским комитетам
13:23
Украина прижала РФ к ногтю в вопросах Крыма: Москва пытается брыкаться
13:13
Не входит в повестку дня: в ЕС откинули идею Трампа вернуть РФ в G7
12:55
Силовой сценарий: Вятрович призвал Зеленского готовится к войне с РФ за Донбасс
12:54
В сеть слили вырезанную сцену из Людей в Черном Видео
12:42
"История не закончена": Анна Соловей рассказала о конфликте с чиновником-хамом и своих планах
12:32
Богдан подал в суд на журналистов: стали известны подробности Видео
12:29
"Трамп – мудак": Ярош бурно отреагировал на идею вернуть РФ в G8
12:14
Пустующие пляжи и кафе: в Крыму показали "высокий сезон" Видео
12:04
"Неразумные и нелояльные": Трамп "наехал" на американских евреев
12:02
"Просто отвратительно": Новая Зеландия возмутилась из-за продажи в Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча Видео
12:00
Танці з зірками 2019: Maruv в пикантной фотосессии представила партнера
11:47
Обмен пленными: стало известно, на кого "раскошелится" Украина
11:32
Политический кризис в Италии: чем он грозит Украине, и что будет с санкциями против РФ
11:27
"Считаешь меня за пи*ора?": военный-гей рассказал о ВИЧ-инфекциях в зоне ООС Видео
11:20
"Сказочный" сценарий: курс доллара может упасть до 20 гривен
11:14
Квентин Тарантино станет папой в первый раз Видео
10:59
"Все кости переломаем": в Краматорске полицейского обвинили в жестоком избиении Видео
10:50
Давить на РФ: Посольство Украины в США обратилось к лидерам G7
10:28
Скандал вокруг Байдена: СМИ рассказали о встрече адвоката Трампа с человеком Зеленского Видео
10:13
Возвращение РФ в G8: Макрон одумался и назвал главное условие
10:08
Фанаты Олимпиакоса избили продюсера российского видеоагентства
09:59
Танці з зірками 2019: все участники и их партнеры в 3 сезоне Видео
09:57
Возвращение РФ в G8: у Лаврова вспомнили о братстве и решили поучить Зеленского "высокой дипломатии" Видео
09:41
Вместо тряпок "ДНР": над оккупированным Донецком внезапно подняли флаг России Видео
09:22
Скандал в ПЦУ: Филарет решил засудить соратника Епифания Видео
09:10
Украина в опасности - Путин перестал бояться санкций мнение
09:08
Появилось уникальное видео затонувшего 107 лет назад Титаника на глубине 3750 метров Видео
08:52
В МИД рассказали о подготовке встречи Зеленского с Трампом в Варшаве Видео
08:38
Путин в G7: кто ответит перед украинцами за неминуемую катастрофу мнение
08:31
"Без украинцев и недочеловеков": в Польше разгорелся скандал из-за объявления ресторатора Видео
08:28
Жара до +33: синоптик дал прогноз погоды на сегодня Видео
07:59
В Полтаве горели полторы тысячи "квадратов" склада Новой почты Видео
07:49
"Большой шкандаль": чего ждать от Порошенко и Медведчука в Раде
07:37
В США пассажирский самолет загорелся при взлете Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять