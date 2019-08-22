Борис не прав: британский премьер смолол чушь о "гражданской войне" в Украине

Борис Джонсон / Reuters

Недавно ставший премьером Великобритании и главой Консервативной партии Борис Джонсон (бывший глава королевского МИД и экс-мэр Лондона) публично назвал бои на Донбассе "гражданской войной".

Такое заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, комментируя перспективу возвращения России в G8 (Большую семерку).

"Хочу сказать, что, учитывая произошедшее в Солсбери [попытку российских офицеров убить бывшего военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нервно-паралитическим веществом "Новичок" - Главред] и продолжающуюся нестабильность, гражданскую войну и военные действия в Украине, провокации, которые Россия осуществляет не только в Украине, но еще много где, я должен сказать, что я полностью согласен с канцлером Меркель и считаю, что доводы в пользу возвращения России в G7 еще только предстоит найти", – заявил Джонсон.

Напомним, что и Борис Джонсон, и Ангела Меркель выступили против того, чтобы Россия вновь стала членом Большой семерки, прежде всего − из-за развязанной ею войны на Донбассе.

