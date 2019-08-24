Украину опять обсудят: во Франции собирается "Большая семерка"

Лидеры G7 собираются во Франции / Reuters

24 августа, в субботу, лидеры стран Большой семерки (G7) собираются на саммит в городе Биарриц на юго-западе Франции.

По информации, саммит G7, куда планируют вернуть Россию, пройдет 24-26 августа. В этом году на нем председательствует Франция.

Отметим, главной темой встречи мировых лидеров является борьба с неравенством.

"Новый формат саммита в Биаррице, который включает партнерские страны, в частности африканские, а также ключевых представителей гражданского общества, предоставит общие ответы, как бороться со всеми формами неравенства", - сообщили в французском председательстве.

К слову, для обсуждения и поиска решения проблем неравенства на саммит во Францию пригласили лидеров восьми стран-партнеров: Австралии, Чили, Индии, Южной Африки, Буркина Фасо, Сенегала, Руанды и ЮАР.

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Добавим также, что в 20 километрах от Биаррица, в муниципалитете Юррюнь, в преддверии саммита "Большой семерки" (G7) в ночь на субботу, 24 августа, произошли столкновения протестующих против саммита с полицией. Четыре полицейских получили легкие ранения, задержаны десятки демонстрантов.

Кроме того, активисты разбили лагерь на территории муниципалитета и возвели небольшие баррикады, передает DW.

В свою очередь, французские власти направили в регион около 13 тысяч сотрудников полиции для подавления возможных беспорядков во время саммита.

Начнется саммит вечером 24 августа с неформального ужина. В воскресенье встреча высокого уровня начнется с рабочей сессии, посвященной вопросам безопасности и обороны, а также глобальной экономике, экономическому росту и торговле.

Кроме того, на саммите большой семерки обсудят ситуацию в Украине, Иране, Сирии, Ливии и на Ближнем Востоке, передает ukrinform.

Напомним, 22 августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Дональдом Туском, обсудив попытки России восстановиться в G8.

"Владимир Зеленский призвал Европейский Союз выявить решительную позицию о невозможности возвращения РФ к G8 без устранения причин, по которым Россию с нее была в свое время исключена, — оккупации Крыма и агрессия на Донбассе", - сообщили в пресс-службе Зеленского.

21 августа Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились вернуть Россию в G7, откуда ее выгнали после незаконной аннексии украинского Крыма, уже в 2020 году. Такие договоренности были достигнуты во время телефонного разговора между президентами США и Франции.