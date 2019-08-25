Сообщники Трампа: в США назвали сторонников возвращения РФ в G7

Саммит лидеров стран G7 / Reuters

Кроме президента США Дональда Трампа за возвращение России в G7 вступают лидеры Италии и Франции.

Как сообщил журналист CNN Джош Рогин, многие лидеры стран G7 не поддерживают подобную инициативу.

"По моей информации, Борис Джонсон, Меркель и Трюдо во время вчерашнего ужина выступили против возвращения России в Большую семерку, а Макрон поддерживает этот шаг. Италия также выразила поддержку возвращению России к G7 во время ужина. Макрон более решительно об этом говорит во время частных встреч и поощряет Трампа стать публичным лицом этой инициативы. Абэ (премьер-министр Японии) отмечает, что отсутствует прогресс в Украине, и вспомнил отношения Россия-Китай ", - подчеркнул Рогин в Twitter.

Напомним, ранее глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что будет инициировать приглашение Украины на следующий саммит Большой семерки. Он считает, что причины, по которым Россию выгнали из G7, все еще актуальны.