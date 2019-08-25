Воскрешение G8: лидеры Большой семерки наконец решили, что делать с Россией

25 августа 2019, 13:44

Идею о возвращении России в G8 отклонили, но не окончательно.

Большая семерка решила, что делать с Россией
Большая семерка решила, что делать с Россией / twitter.com/Reuters

25 августа, в воскресенье, на саммите Большой семерки во французском городе Биарриц обсуждался вопрос возвращения к формату G8 с участием России, которая туда вовсе не стремится.

По информации, лидеры стран Большой семерки согласились с тем, что обсуждать возвращение к формату G8 и включение в него Российской Федерации еще рано.

Отмечается, что несмотря на отклонение идеи о возвращении России в G8, лидеры решили усилить координацию с Москвой, передает 7dnews.com.

Читайте также"Старая держится хорошо": на саммите G7 жены Трампа и Макрона мерили каблуки - видеоНапомним, ранее сообщалось, 24 августа, в субботу,лидеры Большой семерки на саммите во французском Биаррице обговорили возможность возвращения к формату G8 с участием России.

По словам представителя японского правительства, которого цитируют мировые СМИ, лидеры G7 обсудили вышеупомянутый вопрос, однако содержание этой дискуссии "ни за что не будет разглашено".

Также ранее глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что будет инициировать приглашение Украины на следующий саммит Большой семерки (G7).

Европейский политик акцентировал на том, что причины, по которым Россию выгнали из G7, все еще актуальны.

"Если уж речь идет о повторном приглашении России, то я скажу, что причины, по которым приглашение РФ было отозвано в 2014 году, все еще актуальны.  Сегодня я постараюсь убедить своих собеседников, что лучше пригласить Украину в качестве гостя на следующий саммит G7", - заявил Туск.

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Россия саммит Франция Большая семерка решение Большая Восьмерка
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