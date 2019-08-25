Большая восьмерка-2: лидеры G7 на тайном совещании обсудили возвращение России в "клуб"

25 августа 2019, 07:29

Великобритания и Канада выступили против предоставления России шанса вернуться в Большую семерку

большая семерка, G7, Трамп
Лидеры G7 обсудили возвращение России в формат Большой восьмерки / Reuters

24 августа, в субботу, лидеры Большой семерки на саммите во французском Биаррице, где ранее силовики четыре раза применяли водометы и слезоточивый газ для разгона шествия противников встречи, обговорили возможность возвращения к формату G8 с участием России.

По словам представителя японского правительства, которого цитируют мировые СМИ, лидеры G7 обсудили вышеупомянутый вопрос, однако содержание этой дискуссии "ни за что не будет разглашено".

При этом стало известно, что Великобритания и Канада выступили против предоставления России шанса вернуться в Большую семерку.

Как сообщили в офисе главы правительства Канады, об этом шла речь во время встречи премьер-министров Канады Джастина Трюдо и Великобритании Бориса Джонсона в рамках саммите в Биаррице.

"Премьер-министры обсудили отношения с Россией и согласились, что РФ не стоит возвращать в G7, пока она не прекратит агрессию против Украины", - рассказали в Трюдо, передает Укринформ.

Читайте такжеРоссия назвала свои условия для возвращения в Большую семеркуНапомним, ранее сообщалось, в США озвучили обязательное условие возвращения России в G8.

Чиновник Белого дома подчеркнул, что Россия не просила о возврате в G7, а это является обязательным условием. И обсудить возврат страны могут лишь после официальной просьбы Москвы.

"Вопрос, насколько я понимаю, поднят Францией, и он о том, когда Россия может туда вернуться, если это вообще произойдет", — добавил представитель.

Собеседник заверил, что президент США Дональд Трамп проведет двусторонние встречи с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Индии и Канады во время своей поездки во Францию на саммит G7.

Также ранее СМИ сообшили, что Трамп и Макрон договорились вернуть Россию в G7 уже в 2020 году. Некоторые представители Белого дома считают, что Макрон хочет, чтобы именно Трамп публично заявил о своей позиции и дал толчок к возвращению России. Якобі официальный Париж хочет нормализовать отношения с Россией.

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Россия саммит Большая семерка Большая Восьмерка возвращение России в ПАСЕ новости Украины и мира
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