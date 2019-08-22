В США озвучили обязательное условие возвращения России в G8

На саммит G7 в Биаррице обговорят возврат России / Фото: REUTERS

Лидеры стран Большой семерки намерены на предстоящем саммите обсудить вопрос возвращения России в сообщество, однако голосование проводиться не будет.

Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации США, голосование по данному вопросу провести невозможно, поскольку важно согласие всех стран-участниц.

Чиновник Белого дома подчеркнул, что Россия не просила о возврате в G7, а это является обязательным условием. И обсудить возврат страны могут лишь после официальной просьбы Москвы.

"Вопрос, насколько я понимаю, поднят Францией, и он о том, когда Россия может туда вернуться, если это вообще произойдет", — добавил представитель.

Собеседник заверил, что президент США Дональд Трамп проведет двусторонние встречи с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Индии и Канады во время своей поездки во Францию на саммит G7.

Напомним, Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, в котором обсудили невозможность возвращения России в Большую семерку.

Во время телефонного разговора президенты США и Франции – Дональд Трамп и Эммануэль Макрон – договорились, что в 2020 году Россию пригласят к участию в саммите стран Большой семерки (G7), откуда ее выгнали после незаконной аннексии украинского Крыма.

20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Россию следует вернуть в Большую восьмерку (G8).

Позднее руководитель международного комитета Совета Федерации России Константин Косачев назвал условия, при которых Россия вернется в Большую семерку.

Также Зеленский назвал условия возвращения России в G8. Затем Зеленский и Джонсон по телефону обсудили перспективу возвращения России в G7.