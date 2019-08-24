Водометы и слезоточивый газ: во Франции саммит G7 начался с протестов

Полиция применила водометы на митинге против саммита G7 / Фото: Reuters

Во французском городе Байонна, расположенном неподалеку от Биаррица, где 24 августа начал работу саммит стран Большой семерки, силовики четыре раза применяли водометы и слезоточивый газ для разгона шествия противников саммита G7.

Как сообщает газета Le Monde, в шествии, которое насчитывает около 15 тысяч человек, принимают участие антикапиталисты, экологи, антиглобалисты и несколько десятков желтых жилетов.

"Мы не можем защищать интересы семи стран от интересов семи миллиардов человек", − звучат лозунги протестующих.

Уточняется, что у участников акции не было четкого маршрута следования: протестующие просто гуляли по улицам города, пытаясь обойти блокпосты сотрудников правоохранительных органов.

"Люди, собравшиеся в маленьком Байонне, бросали снаряды в полицию. После вызова полиция и жандармы ненадолго использовали коллективные средства защиты для сдерживания переполнения", - говорится в сообщении правоохранительных органов.

Anti-globalization and climate activists teamed up with ‘yellow vest’ protesters and Basque nationalists to protest against the G7 meeting in the southwest coastal town of Biarritz in France. More here: https://t.co/DZnNltorXRpic.twitter.com/azsTefgJoR — Reuters Top News (@Reuters) August 24, 2019

Как известно, курортном Биаррице на юго-западе Франции официально открылся саммит стран Большой семерки, прибывающих гостей встречают президент Эммануэль Макрон и его супруга Брижит. Саммит с участием лидеров Великобритании, Италии, Канады, Германии, США, Франции и Японии продлится до 26 августа.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в рамках саммита G7 обсудят ситуацию в Украине.

Ранее глава Европейского совета Дональд Туск заявил о том, что будет инициировать приглашение Украины на следующий саммит Большой семерки (G7).