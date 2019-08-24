Макрон пообещал обсудить с Трампом Украину в рамках саммита G7

Эммануэль Макрон и Дональд Трамп / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в рамках саммита G7 обсудят ситуацию в Украине.

Об этом Макрон сказал во время рабочего обеда на полях саммита лидеров стран Большой семерки, который проходит во французском городе Биарриц, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Мы обсудим Ливию, Сирию, Украину, Северную Корею и Иран. По многим из этих кризисов нам нужна и тесная координация, и партнеры за столом переговоров", - заявил Макрон.

Напомним, ранее глава Европейского совета Дональд Туск заявил о том, что будет инициировать приглашение Украины на следующий саммит Большой семерки (G7).