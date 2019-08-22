Возвращение РФ в G8: Макрон одумался и назвал главное условие

22 августа 2019, 10:13

Необходимо выработать решение относительно Украины на основе Минских соглашений, считает Эммануэль Макрон.

Эммануэль Макрон считает, что нужно создать новую модель мирового порядка
Эммануэль Макрон прокомментировал возвращение РФ в G8 / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон, который еще на днях выступал за то, чтобы в 2020 году пригласить РФ на саммит Большой семерки, заявил, что возвращение России в G8 станет стратегической ошибкой. Причиной тому является нерешенная ситуация в Украине.

Французский лидер считает, что восстановление России в клубе без каких-либо условий будет признанием слабости G7, сообщает Reuters.

"Это бы означало, что семь стран, которые пять лет назад приняли решение отстранить Россию, признают неэффективность того решения", - заявил Макрон.

По его словам, возвращение России будет актуальным только в случае выработки решения относительно Украины на основе Минских соглашений.

Читайте такжеПрезидент Зеленский назвал условия возвращения России в G8Напомним, 20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Россию следует вернуть в  Большую восьмерку (G8). Позже во время телефонного разговора президенты США и Франции – Дональд Трамп и Эммануэль Макрон – договорились, что в 2020 году Россию пригласят к участию в саммите стран Большой семерки (G7), откуда ее выгнали после незаконной аннексии украинского Крыма. 

В свою очередь, Россия назвала свои условия для возвращения в Большую восьмерку. В Кремле боятся ловушки "семь против одного".

Официальный представитель немецкого правительства Штефан Зайберт заявил, что Россия сможет вернуться в Большую восьмерку лишь после деоккупации Донбасса и возвращения Крыма Украине.

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс конференции в Берлине 21 августа сошлись во мнении, что возвращение России в Большую восьмерку было бы преждевременным.

Как известно, в состав G7 входят семь стран: США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония.

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Донбасс Россия Большая Восьмерка Минские соглашения Эммануэль Макрон новости Украины
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