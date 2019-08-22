В Кремле заявили, что Россия не стремится возвращаться к формату G8

Песков заявил, что возвращение к формату G8 для России не является самоцелью

Россия не стремится вернуться к формату G8, тем более, что многие вопросы эффективнее решать в формате G20.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Возвращение для России в "семерку", в бывшую "восьмерку" не является самоцелью. В любом случае РФ считает, что сейчас обсуждать глобальные мировые проблемы в геополитике, безопасности или экономике без участия, например, Китая и Индии и целой группы других стран не совсем эффективно", - отметил Песков.

Из его слов следует, что Большую семерку стоит расширить до Большой двадцатки.

"В этой связи, конечно, более выигрышно выглядят другие форматы, например, двадцатка", - добавил Песков.

Он напомнил, что Москва не отказывается от общения с другими странами в любых форматах.

В Большую семерку входят США, Канада, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия.

Напомним, во время телефонного разговора президенты США и Франции – Дональд Трамп и Эммануэль Макрон – договорились, что в 2020 году Россию пригласят к участию в саммите стран Большой семерки (G7), откуда ее выгнали после незаконной аннексии украинского Крыма.

20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Россию следует вернуть в Большую восьмерку (G8).

Позднее руководитель международного комитета Совета Федерации России Константин Косачев назвал условия, при которых Россия вернется в Большую семерку.

Также Зеленский назвал условия возвращения России в G8. Затем Зеленский и Джонсон по телефону обсудили перспективу возвращения России в G7.