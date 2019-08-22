Возвращение России в G8: Зеркаль рассказала, о чем "торгуются" Трамп, Макрон и Путин

Елена Зеркаль прокомментировала идею о возвращении РФ в G8 / Фото: УНИАН

Освобождение Россией пленных моряков и политзаключенных является предметом торга за возвращение РФ в Большую восьмерку. Такое предположение высказала замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

По ее словам, разговор происходит на уровне президентов США, Франции и России – Дональда Трампа, Эммануэля Макрона и Владимира Путина.

"Если сегодня прозвучали заявления о том, что президент Трамп и президент Макрон рассматривают возможность возвращения России в клуб больших государств, то конечно, это требует от президента Путина также каких-то шагов, о которых шла речь на встречах с президентом Трампом или президентом Макроном. И возвращение наших политзаключенных и моряков, конечно, всегда обсуждается на всех политических уровнях", - сказала Зеркаль в эфире 5 канала.

По ее словам, украинское посольство в России готово в любой момент включиться в процесс освобождения пленников Кремля. Однако по состоянию на вечер 21 августа никакой официальной информации российская сторона не предоставила.

Напомним, 20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Россию следует вернуть в Большую восьмерку (G8). Позже во время телефонного разговора президенты США и Франции – Дональд Трамп и Эммануэль Макрон – договорились, что в 2020 году Россию пригласят к участию в саммите стран Большой семерки (G7), откуда ее выгнали после незаконной аннексии украинского Крыма.

В свою очередь, Россия назвала свои условия для возвращения в Большую восьмерку. В Кремле боятся ловушки "семь против одного".

21 августа Россия отпустила одного политзаключенного, а в четверг стало известно, что и Украина готовится передать российской стороне троих человек. Это бывшие украинские военные Александр Баранов и Максим Одинцов, а также активист одесского "антимайдана" Евгений Мефедов. Все трое входят в обменный список, который Геращенко обнародовала еще в начале июля. Эту троицу готовятся обменять на украинских политзаключенных в России. Кроме того, росСМИ сообщили, что украинских моряков начали готовить к возвращению домой.