Советник Трампа рассказал о возможности участия США в "нормандском формате"

Джон Болтон 27 августа приехал в Киев/ Фото: Orlando Political Observer

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, который 27 августа неожиданно нагрянул в Киев, не исключил участия США или Великобритании в "нормандском формате" переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Болтон уточнил, что возможность участия США в переговорах президент Украины Владимир Зеленский может обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом на встрече в Варшаве.

"Нормандский формат" может продолжаться, если этого хотят стороны-участники. Если они считают, что это приемлемый путь, чтобы двигаться вперед, то США и - я уверен - Великобритания - будут рады принять в этом участие. И вопрос к представителям власти - какой путь, по их мнению, будет иметь больше преимуществ. Мы будем рады их поддержать", - сказал Болтон в интервью Радио Свобода.

По словам советника президента Трампа, США имеют большой интерес в том, что происходит между Украиной и Россией.

"Поэтому если президент Зеленский посчитает, что мы должны участвовать в поиске выхода из ситуации, что сложилась, мы должны были бы рассмотреть такой вариант", - резюмировал Болтон.

Напомним, Джон Болтон заявил, что главы Украины и США - Владимир Зеленсикй и Дональд Трамп - встретятся 1 сентября в Варшаве в рамках мероприятий, посвященные семидесятой годовщине начала Второй мировой войны.