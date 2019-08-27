Болтон рассказал, когда и где состоится встреча Трампа и Зеленского

Встреча Трампа и Зеленского должна состояться в Варшаве / коллаж ЗН

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом запланирована в Варшаве.

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что главы государств встретятся 1 сентября в Варшаве в рамках мероприятий, посвященные семидесятой годовщине начала Второй мировой войны, передает Европейская правда.

"Мы рассчитываем, что у президентов будет возможность поговорить в Варшаве в рамках мероприятий по случаю 70-летия начала Второй мировой войны", - заявил он.

Болтон подчеркнул, что несмотря на отсутствие официального анонса по этому поводу, встреча должна состояться.

"Я оптимистичен относительно встречи в Варшаве. У лидеров уже были две очень теплые беседы с Зеленским, и у них снова будет шанс поговорить, хотя не знаю, насколько долгой будет встреча, учитывая занятость в церемониях", -

Ранее Волкер рассказал, чего ждут от Зеленского во время встречи с Трампом.