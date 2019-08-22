В МИД рассказали о подготовке встречи Зеленского с Трампом в Варшаве

В МИД готовят встречу Владимира Зеленского и Дональда Трампа / коллаж ЗН

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила, что во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, которая пройдет в конце августа-начале сентября в Варшаве, будет подписан ряд документов.

"Мы отрабатываем часть, которая связана, конечно, с информационно-аналитическим обеспечением, с документами, которые планируется подписать во время встречи в Польше. Отрабатываем наполнение этих встреч. Я думаю, что это будет нормальная, интересная встреча ", - подчеркнула она в эфире 5 канала.

Читайте такжеТрамп отвесил интеллектуальный комплимент ЗеленскомуНапомним, поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор опроверг сообщение о том, что назначение Андрея Богдана на должность главы Офиса президента является преградой для встречи лидеров двух государств – Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Также Тейлор заявил, что встреча глав государств может состояться через несколько недель, когда они оба будут находиться в одном городе. Это может быть Варшава или Нью-Йорк.