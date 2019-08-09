Стало известно, где могут встретиться Зеленский и Трамп

Пока что рассматриваются два варианта встречи Зеленского и Трампа / коллаж ЗН

Президенты Украины и США – Владимир Зеленский и Дональд Трамп – смогут провести встречу либо в Варшаве, либо в Нью-Йорке. Но пока что дата официального визита украинского гаранта в Штаты не определена.

Как заявил временный поверенный в делах США Уильям Тейлор, пока что есть два места для встречи президентов.

"Мы знаем о двух случаях, где оба президента будут присутствовать. Оба президента хотят пообщаться на обеих этих встречах – и в Польше, и в Нью-Йорке. Мы надеемся, что у президентов будут еще и другие возможности для встречи и общения, но, кроме этих двух, мы еще не определились с конкретными другими", - сказал он.

Читайте такжеВстреча Зеленского с Трампом: эксперты оценили вероятность визита президента США в УкраинуВ то же время, по словам Тейлора, дата официального визита Зеленского в США еще не согласована. На данный момент продолжается согласование графиков двух президентов.

Напомним, 3 августа Владимир Зеленский рассказал, что планирует встретиться с президентом Трампом в сентябре в Вашингтоне.

5 августа сообщалось, что глава украинского государства Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом между 24 и 28 сентября. Лидеры государств увидятся во время 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая пройдет в Нью-Йорке.