Названа дата рандеву Зеленского и Трампа

Глава украинского государства Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом между 24 и 28 сентября.

По информации, президенты США и Украины увидятся во время 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая откроется в Нью-Йорке на последней неделе сентября, сообщает Апостроф со ссылкой на собственные источники.

"Встреча, вероятнее всего, состоится во время визита Зеленского в США, где украинский президент готовится выступить на заседании Генеральной Ассамблеи ООН", - сообщил инсайдер издания.

Также стало известно, что Трамп и Зеленский обсудят продолжение военной и экономической поддержки Украины со стороны США. Одной из главных тему также будет согласование позиций Украины и Соединенных Штатов по вопросу налаживания европейско-российских отношений.

Что касается темы американской помощи, Зеленский и Трамп поговорят о поставках американского оружия в Украину и расширении военного аспекта взаимоотношений двух стран. По второму вопросу намечено обсуждение "Северного потока".

Читайте такжеКондолиза Райс посоветовала, как Офису Зеленского "достучаться" до АП ТрампаНапомним, 3 августа Владимир Зеленский рассказал, когда планирует встретиться с Трампом. "Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре. В Вашингтоне", - сказал президент во время визита в Трускавец, где проходило обучение новоизбранных депутатов его политической партии "Слуга народа".

25 июля Владимир Зеленский поболтал с Дональдом Трампом по телефону. "Президент США поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов и Владимира Зеленского – с уверенной победой партии Слуга Народа", — было сказано в сообщении на сайте президента Украины.

Трамп подчеркнул, что поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США остается неизменной. Он также подтвердил готовность американской стороны помогать Украине с реформами.