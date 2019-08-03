Зеленский рассказал, когда планирует встретиться с Трампом

Переговоры президентов Украины и США состоятся в Вашингтоне / Главред

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа планируется в сентябре 2019 года в Вашингтоне.

Об этом глава государства заявил в комментарии агентству Интерфакс-Украина в Трускавце в субботу.

"Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре. В Вашингтоне", - сказал он журналистам.

Напомним, 1 июня СМИ писали, что Владимир Зеленский приглашен Дональдом Трампом в Вашингтон с официальным визитом. Журналисты выяснили, что встреча президентов Украины и США состоится в августе-сентябре.

В конце июля Зеленский и Трамп поговорили по телефону. Американский лидер подтвердил, что США готовы помогать нашей стране с реформами. Также Трамп заверил, что Штаты продолжают поддерживать целостность Украины.